L'ex rosanero Barreto lascia il calcio giocato: "Non voglio più ripartire, desidero cambiare vita"

L'ex rosanero Edgar Barreto lascia il calcio giocato. Ad annunciarlo lo stesso centrocampista paraguaiano che, nonostante a 38 anni sia ancora in grado di giocare, ha deciso di cambiare vita e magari, in futuro, sedere da allenatore in panchina.

Barreto ha giocato per 11 anni in Italia: quattro stagioni al Palermo, cinque alla Sampdoria, due all'Atalanta, per poi trasferirsi in Olanda e chiudere la sua carriera al NEC.

Adesso basta girovagare, Barreto vuole dedicare più tempo alla sua famiglia: "Lascio il calcio giocato. Ora riposerò un po', in futuro vorrei fare l'allenatore. Volevano che giocassi un altro anno ma il contratto scade, il rinnovo non c'è e così smetto. Sto per fare 38 anni, non ho più voglia di ripartire daccapo e di far cambiare vita ai miei figli. Mi hanno offerto di lavorare nel club, vedremo".

Il centrocampista ha militato tra i rosanero dalla stagione 2011/2012 alla 2014/2015 e nel 2020 si era parlato di un possibile ritorno a Palermo, dopo che il giocatore era svincolato dalla Sampdoria. Barreto è stato tra i protagonisti della promozione in serie A del Palermo nella stagione 2013/2014 e ha indossato anche la fascia di capitano nella massima categoria. In rosanero ha giocato 125 partite e segnato 7 gol, divenendo uno dei beniamino dei tifosi.

© Riproduzione riservata