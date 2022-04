Palermo, test in famiglia per trovare l’11 anti Bari: Baldini prova Fella

Il Palermo prosegue la preparazione in vista dell’ultima e decisiva partita di campionato prima dei play off. I rosanero non giocheranno sabato, dopo l’estromissione del Catania dalla serie C e avarnno 7 giorni in più rispetto alle dirette avversarie per preparare la sfida di Bari.

Il 16 aprile, i rosanero, che intanto con la vittoria della Turris nel recupero contro la Virtus Francavilla sono matematicamente certi di arrivare al quarto posto della classifica, giocheranno in amichevole al Renzo Barbera contro la Primavera di Stefano Di Benedetto.

Oggi allenamento mattutino allo Sport Village di Tommaso Natale: tutti presenti eccetto Alberto Pelagotti e Bubacarr Marong. Al posto dell’estremo difensore, ha preso parte all'allenamento il giovane portiere classe 2003 Misseri insieme a Massolo e Grotta. Partitella a ranghi misti nel finale, con Fella che ha giocato da trequartista ed è apparso in buone condizioni, segnando anche un gol.

© Riproduzione riservata