Milazzo, è morto Ernesto Dall’Oglio, preparatore dei portieri e padre del calciatore rosanero

Lutto nel mondo dello sport siciliano per la morte a Milazzo di Ernesto Dall'Oglio, 59 anni, padre del calciatore del Palermo Jacopo. Dall'Oglio era molto conosciuto per la sua attività di preparatore dei portieri e recentemente era stato scelto dall’Asd Lipari per una scuola calcio per portieri. In carriera ha lavorato nel settore giovanile della Reggina calcio, ed è stato istruttore di bodybuilding e di fitness oltre che personal trainer.

Il Palermo calcio ha pubblicato una nota di cordoglio. "Il presidente Dario Mirri, l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e tutta la famiglia del Palermo F.C. si stringono intorno a Jacopo Dall'Oglio - si legge nel comunicato del club rosanero - per l'improvvisa scomparsa del padre Ernesto, grande appassionato di sport, colto da un malore all'età di 59 anni, nella sua città, Milazzo. A Jacopo e tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze".

La società SS Milazzo, lo staff e i giocatori esprimono "vicinanza e cordoglio alla famiglia Dall’Oglio per il grave lutto - si legge in una nota del club messinese - . Ernesto era un amico e faceva parte del nostro team dedicandosi anima e corpo ai giovani portieri del Milazzo nella scuola calcio Marco Salmeri e da sempre un pezzo fondamentale del gruppo sin dai tempi della Virtus Milazzo dove ha vinto un campionato di seconda categoria sedendo in panchina come allenatore. Ha inoltre vinto i campionati di eccellenza e serie D con il Milazzo trovandosi nello staff tecnico di Mister Venuto. Tutto lo sport milazzese perde un esempio e un grande uomo. Vogliamo ricordarlo con la sua passione e l’amore che metteva nel trasmettere la sua conoscenza alle giovani generazioni. Ti ricorderemo sempre con affetto".

La società Acr Messina esprime "le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa di Ernesto Dall’Oglio, indimenticato tecnico e professionista esemplare. A Maurizio, ex calciatore biancoscudato e Jacopo il cordoglio del presidente Pietro Sciotto e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale".

