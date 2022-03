I rifiuti lasciati dagli azzurri negli spogliatoi del Barbera, Bonucci si scusa

«Stavamo provando un momento di grande delusione e non abbiamo fatto caso a questi particolari che però fanno la differenza»: con queste parole Leonardo Bonucci si è scusato per la sporcizia lasciata dai giocatori azzurri negli spogliatoi dello stadio Barbera di Palermo, dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord.

Le foto di rifiuti sparpagliati per terra erano state diffuse da vari media. «Chiediamo scusa, di sicuro la prossima volta faremo più attenzione», ha promesso il difensore della Juve intervenendo da Coverciano alla conferenza stampa del ct Roberto Mancini alla vigilia di Turchia-Italia. «Nelle prossime partite chiederemo più attrezzature per gestire e buttare via i rifiuti, chiediamo scusa per come abbiamo sbagliato», ha aggiunto.

