Ha segnato al Palermo ma non doveva esserci, Messina al posto di Sorrentino senza green pass

Un calciatore della Fidelis Andria, avversaria oggi (16 marzo) del Palermo allo stadio «Barbera» nella partita del campionato di serie C pareggiata 1-1, è stato escluso dalla formazione titolare quando era già stato inserito nella distinta ufficiale perché senza green pass. La mancanza della certificazione è emersa al momento delle operazioni pre partita durante il riconoscimento.

A rivelarlo è stato l’allenatore del Palermo Silvio Baldini commentando il fatto che al posto del calciatore privo di green pass è sceso in campo Antonio Messina, autore del gol che ha portato in vantaggio i pugliesi. «Abbiamo preso gol per una concatenazione di eventi - ha detto Silvio Baldini - ha fatto gol uno che non doveva giocare e che è sceso in campo al posto di Lorenzo Sorrentino che è finito fuori dai titolari perché non aveva il green pass». Il calciatore era in possesso del green pass scaduto e non è riuscito a scaricare la versione aggiornata della certificazione per essere regolarmente in campo insieme ai suoi compagni.

