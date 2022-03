Palermo, biglietti a 1 euro per la partita con la Fidelis Andria

Il Palermo ha deciso di mettere in vendita i biglietti per tutti i settori dello stadio «Barbera» al prezzo simbolico di un euro in occasione della prossima partita casalinga di campionato contro la Fidelis Andria che si disputerà mercoledì 16 marzo alle 15.

«Una tariffa unica, dal valore simbolico, per tutto lo stadio - scrive il club in una nota - per chiamare a raccolta il pubblico rosanero, pur nel turno infrasettimanale pomeridiano, e accogliere così una proposta avanzata da più parti negli ultimi giorni». I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 11 marzo alle 10 attraverso il circuito Vivaticket.

