Oggi una puntata speciale di Tgs Studio Stadio: ospite l'allenatore del Palermo Silvio Baldini

Il Palermo non gioca, ma «Tgs Studio Stadio» va in onda con un ospite speciale. Il protagonista della prima puntata del 2022, in onda oggi su Tgs alle 13.45 e in diretta streaming su www.gds.it, sarà il tecnico rosanero Silvio Baldini. A pochi giorni da quello che sarà il suo secondo esordio sulla panchina palermitana, l’allenatore toscano rivivrà le emozioni del passato e si proietterà sul presente alla guida di una squadra che vuole puntare alla promozione in Serie B.

Squadre diverse e obiettivi diversi, quelli che legano Baldini ai colori rosanero, già «difesi» nella stagione 2003/04, anche se fino a gennaio. Nell’annata culminata col ritorno del Palermo in Serie A, l’attuale tecnico ha messo la firma su tutto il girone d’andata, disputato da protagonista assoluto nella lotta alla promozione diretta. Adesso, è chiamato ad una rimonta che avrebbe del clamoroso sulla capolista Bari, distante undici punti in classifica. Lui stesso, però, ha lanciato il guanto di sfida nel giorno della sua presentazione. Serve un’impresa storica, ma Baldini vuole far di tutto per compierla, consapevole comunque di potersi giocare un’eventuale seconda chance ai play-off. Tornato in Sicilia dopo quattro stagioni alla guida della Carrarese, condotta fino alla semifinale dei play-off nel 2020 (persa contro il Bari), Baldini ha firmato un contratto di un anno con opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie B. Un obiettivo chiaro, sin dal giorno in cui ha rimesso piede in quella Palermo che ha conosciuto più di 18 anni fa e che ritrova, adesso, con la stessa mentalità di allora: un calcio votato all’attacco con un modulo che è il suo marchio di fabbrica, ovvero il 4-2-3-1, reso celebre nel calcio italiano proprio dall’allenatore rosanero, ai tempi dell’Empoli con cui ottenne una promozione in Serie A e una salvezza in massima serie (lanciando gente del calibro di Di Natale, Maccarone, Rocchi e Bresciano).

Di questo e di molto altro si parlerà a «Tgs Studio Stadio» con Baldini. In studio, al fianco di Cinzia Gizzi, sarà presente il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, oltre a Giovanni Di Marco. Il tecnico interagirà con i tifosi da casa che potranno porre le loro domande tramite messaggi, da inviare al 3351356928. In attesa che riparta il campionato, con la ripresa fissata per lunedì 24 gennaio (quando il Palermo scenderà in campo a Catanzaro), ritorna l’appuntamento fisso con Tgs. Con Baldini ad inaugurare il nuovo anno.

© Riproduzione riservata