Palermo, la riqualificazione dello stadio «Barbera» passa per i fondi Pnrr

«Il Palermo Fc e la città di Palermo hanno l’incredibile opportunità di poter riqualificare ed ammodernare il Barbera attraverso il Pnrr ed una cooperazione pubblico-privato. Il percorso perché questo progetto si realizzi è stato avviato oggi». Lo dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

Infatti oggi, per parlare nuovamente del futuro dello stadio palermitano, in una riunione tenutasi nella sala conferenze del Barbera si sono incontrati Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Paolo Petralia Camassa, assessore allo Sport di Palermo, Lorenzo Santoni, Responsabile advisory per i grandi progetti infrastrutturali del Credito Sportivo, Dario Mirri Presidente del Palermo Fc , Rinaldo Sagramola, ad dello stesso del Palermo Fc, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro e Luigi Ludovici, vicepresidente della Lega Pro.

«La presenza qui a Palermo dell’Istituto del Credito Sportivo insieme al Sindaco Orlando ed al Presidente Mirri, è un chiaro segnale dei passi avanti che stiamo facendo», commenta Ghirelli.

