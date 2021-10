Maltempo in Sicilia, la solidarietà dei tifosi del Palermo: "Catania rialzati"

Il mondo dello sport e in particolare del calcio ha seguito con ansia le pesanti giornate caratterizzate dal maltempo che hanno messo in dfficoltà la popolazione dei comuni del Catanese. La rivalità tra le tifoserie di Palermo e Catania è messa da parte in questi momenti tragici e, anzi, non sono tardate ad arrivare testimonianze di solidarietà da parte del tifo rosanero nei confronti dei "cugini" rossazzurri.

Il messaggio della Curva Nord Inferiore rosanero

La Curva Nord Inferiore rosanero (CNI), che occupa gli spalti dello stadio "Barbera" ha voluto esprimere la sua vicinanza alla popolazione di Catania. Il gruppo della CNI ha pubblicato un post su Instagram per simboleggiare la propria solidarietà nei confronti della popolazione catanese."Catania rialzati", è scritto su uno striscione tenuto in mano dagli ultras del Palermo.

Maltempo a Catania, il messaggio del club rosanero

"Il Palermo si stringe attorno ai catanesi e a tutte le persone vessate dal nubifragio che sta mettendo in ginocchio una parte della Sicilia", si legge in un tweet del club rosanero.

Il Catania chiede di non giocare la partita di calcio con la Vibonese

In considerazione del violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l’intera provincia etnea, tenendo conto delle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni», il Calcio Catania ha «inoltrato alla Lega Italiana Calcio Professionistico formale richiesta di rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Vibonese, inizialmente in programma domenica 31 ottobre». Lo rende noto la società etnea.

