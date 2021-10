Palermo-Foggia, Brunori sfiora il gol con un pallonetto. Rosanero avanti 2-0 - La diretta

8': Brunori vede Alastra fuori dai pali e prova a beffarlo con un preciso pallonetto. La palla termina di poco fuori

5': contropiede del Foggia con Martino fermato dall'intervento dell'attento Odjer

1': doppio cambio per il Foggia. Zeman inserisce Rizzo Pinna al posto di Gallo e Merkaj per Merola

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINO PRIMO TEMPO

45': deciso un minuto di recupero

36': ancora gli ospiti in avanti con il rasoterra di Merola facile preda per l'estremo difensore rosanero

33': veloce azione del Foggia conclusa con il tiro di Rocca bloccato da Pelagotti

31': calcio di punizione di Floriano da posizione defilata con palla che sorvola l'ara foggiana e si perde sul fondo

29': Brunori vola via sulla sinistra, elude l'intervento in uscita di Alastra ma il portiere commette fallo e viene ammonito

28': tiro a girare di Merola con palla a lato

25': incursione sulla sinistra di Martino fermata dalla respinta in angolo della difesa rosanero

23': si fa vedere il Foggia con il tiro centrale di Ferrante bloccato da Pelagotti

20': PALERMO-GOL. Ennesimo contropiede dei rosanero con Brunori che infila il raddoppio

18': Rocca spinge la palla in fonda al sacco ma l'azione è interrotta per la posizione in fuorigioco del foggiano

16': scontro in area tra Merola (ammonito) e Perrotta. Ha la peggio il calciatore rosanero che deve ricorrere alle cure dello staff medico

14': Odjer anticipa Martino e manda la palla in corner

11': maldestro tentativo di anticipare l'uscita del proprio portiere da parte di Sciacca che per poco non beffava Alastra

9': Giron trattiene Rocca fallosamente e viene ammonito

8': contropiede del Palermo e palla per Brunori che da buona posizione calciava sul portiere avversario

4': PALERMO GOL. Floriano riceve palla al centro dell'area e con un preciso rasoterra infila Alastra

3' Floriano serve al centro per De Rose ma il capitano rosanero veniva anticipato

***

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Foggia, valevole per l'ottava giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30.

PALERMO. 1 Pelagotti; 79 Lancini, 15 Marconi, 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 3 Giron; 23 Fella, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 54 Peretti, 16 Mannina, 17 Luperini, 11 Dall’Oglio, 31 Corona, 27 Soleri. Allenatore: Filippi.

FOGGIA. Alastra, Martino, Sciacca, Markic, Garattoni, Rocca, Petermann, Gallo, Merola, Ferrante, Curcio. In panchina: Volpe, Rizzo Pinna, Merkaj, Vigolo, Girasole, Garofalo, Di Jenno, Ballarini, Tuzzo, Di Grazia. Allenatore: Zeman.

ARBITRO. Monaldi (Macerata).

ASSISTENTI. Dicosta (Novara) - Ciancaglini (Vasto). Quarto uomo: Gemelli (Messina).

