Juve Stabia-Palermo, a Tgs Studio Stadio spazio anche al cinema con Alessio Vassallo

L’obiettivo del Palermo è conquistare la prima vittoria in trasferta, bissare quindi il successo dell’anno scorso sul campo della Juve Stabia e dare continuità al risultato ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Campobasso.

I rosanero finora in casa (sebbene senza mai convincere del tutto) hanno fatto la loro parte, come testimoniano anche i numeri: tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie su 5, 11 gol fatti e 2 subiti. È in trasferta che la squadra di Filippi ha deluso sul piano del gioco e dei risultati: 2 pareggi, contro 2 neopromosse (Messina e Monterosi) e una sconfitta netta (a Taranto). E soprattutto poche occasioni create. Se il Palermo finora ha stentato fuori casa, la Juve Stabia davanti ai propri tifosi non ha neppure segnato un gol: 2 partite di campionato giocate in casa e 2 pareggi senza gol. L’anno scorso, proprio al «Romeo Menti», il Palermo ottenne il primo successo dell'era Boscaglia: 2-1 con gol di Floriano e Saraniti.

Su Telegiornale di Sicilia, il primo appuntamento è per stasera con «Tgs Studio Stadio», questa settimana in onda a partire dalle ore 20.30. In studio, assieme a Cinzia Gizzi, padrona di casa del salottino calcistico di Tgs, ci sarà come al solito Italo Cucci, direttore editoriale di Italpress, e ospite fisso della trasmissione. In collegamento due giornalisti: Paolo Vannini, da 30 anni corrispondente del Corriere dello Sport, e Alessandro Gnocchi, caporedattore delle pagine culturali de Il Giornale e autore del libro «Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell’anno» edito da Baldini+Castoldi. A completare il parterre l’attore palermitano Alessio Vassallo, in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane con il film «La giostra» che lo vede al fianco di Claudia Gerini per la regia di Giorgia Cecere; e Gianna Fratta, direttrice dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. A raccontare il match tra Juve Stabia e Palermo, in diretta dallo stadio «Romeo Menti» di Castellammare di Stabia ci sarà Giovanni Di Marco, con le immagini dal campo nel pre e nel post partita. Al termine dell’incontro, in diretta le interviste ai protagonisti della sfida.

Come di consueto, il giorno dopo la partita (in questo caso martedì) doppio appuntamento, prima in radio e poi in televisione. Sulle frequenze di Rgs, a partire dalle 7.30 il «Bar dello Sport» (e dalle 8 contemporaneamente su Telegiornale di Sicilia). Un’ora e mezza di discussione con gli interventi in diretta degli appassionati, sui temi scaturiti dalla settima giornata di campionato e soprattutto dal match tra Juve Stabia e Palermo. I commenti, le analisi e le risposte ai quesiti posti dai radioascoltatori, saranno affidati a Giovanni Di Marco che soddisferà la curiosità dei tifosi che avranno modo di prenotarsi attraverso il numero 3351356928. Basterà inviare un messaggio tramite WhatsApp per essere richiamati e poter dire la propria opinione in diretta.

In serata si torna in tv con «Tgs Studio Sport», in onda alle 21.30 e in replica dopo la mezzanotte. La rubrica di approfondimento di Tgs come di consueto prevede analisi e commenti, le voci dei protagonisti del week-end e tutti i gol della giornata. L’attenzione sarà puntata su Juve Stabia-Palermo, ma si parlerà anche delle altre formazioni siciliane: del Catania, che dopo la sconfitta interna con la Turris cercherà di riscattarsi in casa del Picerno; e del Messina che sarà di scena a Foggia contro la squadra di Zeman. Anche i peloritani hanno perso in casa nell’ultimo turno di campionato, con la capolista Bari. Ad analizzare con Giovani Di Marco la sfida dei rosanero ci sarà l’ex centravanti del Palermo Sasà Buoncammino, in rosanero tra il ’92 e il ’94, in B e in C. Da Messina, in collegamento, Antonio Sangiorgi, giornalista che da anni racconta il calcio peloritano attraverso le frequenze di Rtp, mentre a Catania ci sarà il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa. In scaletta anche il punto sulla Serie A a cura di Franco Zuccalà.

