Verso Juve Stabia-Palermo, Valente in dubbio per una botta alla caviglia

Fuori perché infortunati Almici e Accardi e poi out anche Odjer per squalifica; Giacomo Filippi ha diramato la lista dei convocati per la gara di lunedì che il Palermo giocherà a Castellammare di Stabia.

Ecco i convocati per il Monday night di serie C: 1 Pelagotti, 3 Giron, 5 Marong, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 12 Massolo , 15 Marconi , 17 Luperini, 20 De Rose, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Corona, 33 Perrotta, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

Tra i convocati figura anche Valente che però non è al meglio per una botta rimediata alla caviglia. In caso di forfait pronto Giron, con Doda schierato a destra. De Rose e Dall’Oglio dovrebbero comporre la linea centrale. In difesa spazio al trio formato da Marconi, Buttaro e Perrotta. In avanti torna Brunori dal primo minuto; Silipo e Floriano avanti nelle quotazioni per essere titolari sulla trequarti.

