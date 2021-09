Il Palermo cerca riscatto contro il Campobasso, Filippi annuncia turnover

Alla ricerca della vittoria. Vigilia di match per il Palermo che domani torna in campo in campionato per affrontare al Barbera il Campobasso. Dopo il pari di Monterosi, rosanero che devono tornare necessariamente alla vittoria e l’occasione di domani è alquanto ghiotta: “Dopo Monterosi è normale che affronteremo la partita con la giusta voglia di riscatto, per far dimenticare la scorsa prestazione poco lucida - dice Giacomo Filippi in conferenza stampa - quando si gioca, si gioca sempre per vincere. Nelle trasferte siamo stati poco incisivi e poco bravi. Domani la squadra avrà la mente serena per fare una grande prestazione e vincere la partita”.

Pensieri e riflessioni dopo il pari di domenica scorsa: “In squadra abbiamo discusso del perché in trasferta non abbiamo il giusto approccio e il giusto gioco. Da questa analisi ne siamo usciti tutti più determinati nel voler dimostrare di saper esprimere gioco con la mente serena. Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare a prescindere dall’avversario”.

Poi l’annuncio: “Domani ci sarà turnover, qualcuno riposerà. Dobbiamo vedere se trovare qualche alternativa visto che i dati dicono che per ora qualcosa non funziona. Luperini non ha fatto male come trequartista, è un giocatore che si fa sentire in mezzo al campo, che si inserisce. Ho una rosa ampia e ricca qualitativamente. Dall’Oglio può fare sia il trequartista che il mediano. Odjer sta benissimo, è un professionista serio che si allena sempre a mille, è un titolare aggiunto che troverà sicuramente spazio nel corso della stagione. Anche Silipo sta facendo bene, sappiamo che ci può dare una grossa mano”.

