Monterosi-Palermo 1-1, la diretta: rosa in difficoltà, dentro Odjer, Almici e Floriano

La partita minuto per minuto

74': rosanero che continuano a sbattere sul muro del Monterosi, manca il gioco

67': out Fella dentro Floriano

65': il Palermo continua a non creare gioco, Monterosi più compatto in difesa

60': doppio cambio in casa Palermo: dentro Odjer e Almici, fuori Giron e Luperini

58': Palermo che ha difficoltà a creare gioco, Monterosi che attacca e fa la partita

50': PAREGGIO DEL MONTEROSI, CANCELLIERI. Gran conclusione dalla distanza di Cancellieri, palla sul palo e gol

46': INIZIA LA RIPRESA

45': FINE PRIMO TEMPO

40': Monterosi che ci prova con una gran palla in mezzo mal sfruttata dagli attaccanti

35': Palermo che adesso cerca le ripartenze per provare a raddoppiare, Monterosi che si difende

28': Brunori sponda per Luperini che viene anticipato

23': GOL DEL PALERMO, BRUNORI. Grande assist di Dall'Oglio per Brunori che di testa fa secco il portiere avversario, Palermo avanti

14': sugli sviluppi del calcio piazzato, colpisce Mbende che spedisce fuori

10': attacca il Monterosi, Palermo che si difende e prova a ripartire

3': prova ad attaccare il Monterosi, blocca Pelagotti

1': INIZIA LA PARTITA

Queste le formazioni ufficiali della gara Monterosi-Palermo, valevole per la quinta giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30. Filippi conferma Bruno al centro dell'attacco,

MONTEROSI: 12 Borghetto, 3 Cancellieri, 7 Polito, 9 Polidori, 18 Parlati, 19 Piroli (cap.), 23 Rocchi, 33 Mbende, 90 Costantino, 92 Di Paolantonio, 98 Buglio. A disposizione: 1 Alia, 5 Buono, 8 Franchini, 10 Ferri, 14 Verde, 17 Adamo, 28 Sdaigui, 99 Caon. Allenatore: D’Antoni.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro,15 Marconi, 33 Perrotta; 30 Valente, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio, 3 Giron; 17 Luperini, 23 Fella; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 7 Floriano, 10 Silipo, 19 Odjer, 27 Soleri, 29 Almici, 31 Corona, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Carrione (Castellammare di Stabia).

ASSISTENTI: Bocca (Caserta) – Camilli (Foligno).

QUARTO UOMO: Nigro (Prato).

