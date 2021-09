Palermo in trasferta a Monterosi, Filippi: "Basta ansia, ora servono i punti"

Adesso servono punti. Il Palermo domani a Monterosi non può permettersi passi falsi, serve vincere. Il messaggio lanciato dal tecnico Giacomo Filippi è chiaro: urge vincere.

“Dobbiamo invertire la tendenza in trasferta e approcciare la gara nella maniera giusta - ha detto in sala stampa - altrimenti si va incontro a qualche rischio. Dobbiamo giocare come contro il Catanzaro, con più decisione. Adesso la prestazione non basta più, ora servono i punti. Altrimenti poi lo svantaggio diventa troppo ampio e non possiamo fare un campionato di vertice”.

Filippi vuole una mentalità diversa: “Mettiamo da parte l’ansia, anche se a volte serve. Le ultime prestazioni sono state buone, ma dobbiamo fare di più negli ultimi 20 metri. Ho parlato con alcuni giocatori per capire cosa non va a livello mentale, da queste chiacchierate su è evinto che qualcosa subentra, ma sotto l’aspetto fisico i dati ci dicono che va tutto bene. Lucchesi? Io non c’ero, ma nella testa di qualcuno ci sarà desiderio di vendetta e magari la voglia di togliersi un sassolino dalla scarpa”.

Gli avversari faranno la partita della vita: “Il Monterosi darà il 150% per mettere in difficoltà una squadra blasonata come il Palermo. Peretti sarà convocato, è recuperato al 100%. Accardi non sarà convocato per un fastidio nell’ultimo allenamento”.

© Riproduzione riservata