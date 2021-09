Il Palermo a Monterosi per ritrovare gol e vittoria: torna Lancini, davanti ancora Brunori

Manca la “garra” e soprattutto mancano i gol. Il Palermo lavora in vista del match di domenica a Monterosi; gara sulla carta ampiamente alla portata della compagine rosanero che viene dal pari interno con il Catanzaro. Giacomo Filippi ha risolto l’emergenza difesa ma adesso l’obiettivo è quello di dare maggiore linfa all’attacco. Anche i trequartisti devono incidere, il diktat del tecnico è che giocatori come Fella e Luperini – probabilmente titolari nel match di domenica –dovranno dare un apporto in più in chiave offensiva.

Contro il Monterosi scatterà ancora una volta una chance da titolare per Brunori che è ancora a digiuno di gol: l’attaccante vuole sbloccarsi e la partita di domenica rappresenta un’ulteriore occasione di riscatto dopo il rigore fallito con il Catanzaro. Tra i convocati tornerà Accardi anche se il palermitano partirà dalla panchina, in difesa tornerà Lancini dopo la squalifica, assieme a lui dovrebbero esserci Buttaro e Perrotta.

A centrocampo possibile l’inserimento di Odjer assieme a De Rose, con Valente a destra al posto di Almici e Giron a sinistra. E poi sulla trequarti se la giocano in tanti ma Luperini e Fella sembrano in vantaggio. Monterosi-Palermo sarà visibile solo su Eleven Sports, fischio d’inizio alle 14,30.

