Palermo verso la trasferta contro il Monterosi, Accardi recupera e punta alla convocazione

Archiviato il pareggio con il Catanzaro, il Palermo riaccende i motori in vista della trasferta di domenica contro il Monterosi. Gara alla portata della compagine rosanero che però continua a non vincere in campionato.

Serve una svolta, serve soprattutto una vittoria per rilanciare le ambizioni e soprattutto per non perdere tanto terreno dai primi posti in classifica. Il Bari è primo assieme al Monopoli e distano entrambe cinque punti, un divario ancora colmabile ma il Palermo non può permettersi altri passi falsi.

Buone notizie dall’infermeria per Filippi. Andrea Accardi torna ad allenarsi con il resto del gruppo mentre Manuel Peretti è sulla via del recupero. Accardi, col Monterosi, punta alla prima convocazione. Il difensore si è ristabilito dopo aver sofferto un problema muscolare al polpaccio che lo tiene fuori dallo scorso 8 agosto. Peretti, invece, è ancora da valutare. La sua presenza nella lista dei convocati per la prossima partita non è così scontata, il suo rientro in gruppo sarà graduale.

Filippi dovrebbe confermare modulo e in parte anche gli uomini che hanno pareggiato con il Catanzaro, i dubbi riguardano soprattutto il reparto offensivo con Soleri che scalpita per una maglia da titolare al posto di Brunori.

