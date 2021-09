Il Palermo si ferma al palo: Brunori sbaglia un rigore e contro il Catanzaro è solo 0-0

La partita minuto per minuto

94': occasione sul finale per il Catanzaro, girata di Curiale al volo, Pelagotti blocca

91': ammonito Soleri

90': ultimo cambio nei rosa, Silipo per Dall'Oglio

90': 6 minuti di recupero

84': Floriano al posto di Fella

84': nel Catanzaro escono Carlini e Risolo, al loro posto Welbeck e Curiale

79': Odjer con la conclusione potente da fuori area, palla alta sopra la traversa

77': Cianci prende il posto di Vazquez

75': Palermo che insiste, molto attivi Soleri e Fella che stanno creando più di un problema alla difesa calabrese

72': ammonito Dall'Oglio

68': negli ospiti fuori Vandeputte e Porcino, dentro Tentardini e Bombagi

67': occasione clamorosa per il Palermo, Soleri entra in area e mette in mezzo per Dall'Oglio, chiusura miracolosa di Porcino sulla linea di porta che sporca il pallone mandandolo tra le mani di Branduani

58': nel Palermo fuori Luperini e Brunori, dentro Soleri e Odjer

57': sugli sviluppi di una punizione Fella trova la girata in area, pallone docile tra le braccia di Branduani

56': ammonito Martinelli per un fallo su Brunori

53': ci prova De Rose dal limite, palla troppo debole e centrale per impensierire il portiere calabrese

48': Fella ruba il tempo alla difesa avversaria e tutto solo batte Branduani ma l'arbitro ferma tutto per un'irregolarità

47': occasione Palermo. Brunori mette in mezzo un pallone interessante su cui Fella non arriva per pochi centimetri

46': entra Giron ed esce Almici

46': INIZIA LA RIPRESA

45'+4: FINE PRIMO TEMPO

45'+4: altra chance importante per Brunori, sul cross di Dall'Oglio stacca di testa tutto solo ma manda alto

45'+1: PALO DI BRUNORI SU RIGORE. La conclusione del numero 9 spiazza il portiere ma colpisce il palo esterno, palla fuori

45': RIGORE PER IL PALERMO. Destro da fuori di Dall'Oglio, respinge Branduani, sulla palla si avventa Brunori ma Rolando frana su di lui. Per l'arbitro è calcio di rigore.

45': 4 minuti di recupero

42': calcio d'angolo per il Catanzaro, stacca tutto solo Martinelli, palla però centrale e Pelagotti blocca in sicurezza. Gli ospiti però si fanno ancora pericolosi

40': ancora Carlini che ci prova dai 20 metri con la palla che rimbalza bene sul suo destro, conclusione stavolta molto imprecisa

39': clamorosa occasione per il Catanzaro, su una respinta in area arriva Carlini a colpo sicuro e scarica un destro potentissimo che centra la traversa

39': ammonito Scognamillo

35': fase di gara in cui è il Catanzaro a spingere, nessun pericolo concreto però per Pelagotti

29': cross di Verna, Pelagotti blocca il pallone

23': Dall'Oglio con il destro da fuori area su una palla vagante, conclusione a lato

21': ci prova su punizione Almici ma il suo destro finisce in curva

20': giallo per Verna che atterra Dall'Oglio, punizione da posizione interessante per il Palermo

19': ammonito Perrotta

18': palla geniale di De Rose per Brunori che ci prova con il destro, palla a lato di poco

14': sinistro dalla lunghissima distanza di Porcino, palla lontanissima dallo specchio

12': punizione dal limite per il Palermo, prova Dall'Oglio a giro ma trova la barriera

10': azione confusa in area calabrese, serie di rimpalli ma i rosa non riescono ad approfittarne

8': prova a gestire palla il Catanzaro, Palermo ordinato che chiude gli spazi

5': primo squillo del Palermo, Brunori prova la conclusione da fuori area ma il suo destro termina a lato

1': INIZIA LA PARTITA

------------------------------------------------------------------------------------

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Catanzaro, valevole per la 4a giornata del Campionato di Serie C 2021-2022 - Girone C, in programma alle ore 14.30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 33 Perrotta, 15 Marconi; 29 Almici, 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio, 30 Valente; 17 Luperini, 23 Fella; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 5 Marong, 7 Floriano, 10 Silipo, 19 Odjer, 27 Soleri, 31 Corona, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

CATANZARO: 33 Branduani, 5 Martinelli (cap.), 8 Verna, 9 Vazquez, 13 Fazio, 14 Scognamillo, 17 Porcino, 21 Risolo, 23 Vandeputte, 29 Carlini, 77 Rolando. A disposizione: 1 Nocchi, 12 Romagnoli, 3 Tentardini, 4 De Santis, 6 Welbeck, 7 Curiale, 10 Bombagi, 15 Monterisi, 19 Ortisi, 37 Bearzotti, 44 Gatti, 99 Cianci. Allenatore: Calabro.

Arbitro: Cascone (Nocera Inferiore).

Assistenti: Somma (Castellammare di Stabia) - Niedda (Ozieri).

Quarto Ufficiale: Panettella (Gallarate).

© Riproduzione riservata