Palermo-Monopoli 2-1, la diretta: Grandolfo accorcia le distanze, ospiti all'arrembaggio

La partita minuto per minuto

88': Monopoli che attacca, Palermo che difende e poi si affida alle ripartenze

83': Valente mette fuori, Palermo che disimpegna

82': punizione per il Monopoli che prova ad agganciare il Palermo

78': Palermo che adesso tiene a distanza il Monopoli a difesa del risultato

76': out Silipo e dentro Floriano

72': Monopoli che ci prova, il Palermo controlla il risultato e gioca con il cronometro

65' fuori Odjer e dentro De Rose. Fuori Fella e dentro Luperini

63': Palermo che reagisce subito e ci prova con Brunori, colpo di testa di poco alto

61': GOL DEL MONOPOLI, GRANDOLFO. Sponda di testa di D'Agostino per Grandolfo che sempre di testa batte Massolo

58': out Soleri, dentro Brunori

54': ritmi bassi in questo avvio di secondo tempo. Il Monopoli sta provando a riaprire la partita ma il Palermo è ben messo in campo e non soffre.

52': Palermo che fa girare palla ed evitare le avanzate dei pugliesi

47': Monopoli che spinge alla ricerca del gol che potrebbe riaprire il match

46': INIZIA LA RIPRESA

45': FINE PRIMO TEMPO

44': grande conclusione di Odjer dalla distanza, stop di petto e destro ad incrociare, palla che esce di pochissimo

43': Dall'Oglio dalla distanza, conclusione potente ma troppo angolata

41': Monopoli che ci prova su punizione, palla dentro ma la difesa rosanero spazza via. Molto bene fino adesso la retroguardia

36': Monopoli che sta alzando il baricentro, Palermo che adesso prova a far scorrere il tempo e gestire palla

30': Palermo molto più determinato e voglioso rispetto ad un Monopoli flebile e poco reattivo

27': Monopoli che fallisce una nitida occasione con Grandolfo, tutto solo cicca davanti la porta

25': GOL DEL PALERMO, VALENTE. Perde palla il Monopoli, filtrante dentro per Valente che senza problemi fredda il portiere avversario con un preciso diagonale

22': Monopoli che si fa vivo sugli sviluppi di una palla inattiva, colpo di testa a lato di Grandolfo

19': GOL DEL PALERMO, FELLA. Battuta angolata, Guido va nella direzione giusta ma non riesce a deviare, palla in rete. Palermo avanti

18': RIGORE PER IL PALERMO. Atterrato Fella

15': ancora Palermo, palla scodellata in mezzo ma il portiere avversario è lesto e mette in angolo

11': clamorosa occasione per il Palermo, tiro di Silipo a giro, respinta del portiere e Fella tutto solo mette a lato

6': fase di studio, Monopoli che pressa a centrocampo, rosa che cercano le corsie esterne

2': Palermo che cerca immediatamente di prendere possesso del filo del match

1': INIZIA LA PARTITA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo confermato ma tanti cambi. Soleri unica punta, mentre torna Odjer a centrocampo, Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Monopoli, valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 15.00.

PALERMO: 12 Massolo; 5 Marong, 79 Lancini (cap.), 15 Marconi; 25 Buttaro, 11 Dall’Oglio, 19 Odjer, 30 Valente; 10 Silipo, 23 Fella; 27 Soleri. A disposizione: 1 Pelagotti, 3 Giron, 7 Floriano, 9 Brunori, 17 Luperini, 20 De Rose, 29 Almici, 31 Corona, 33 Perrotta, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

MONOPOLI: 22 Guido, 4 Bizzotto (cap.), 5 Riggio, 6 De Santis, 9 Grandolfo, 18 D’Agostino, 19 Romano, 20 Tazzer, 25 Vassallo, 27 Hamlili, 33 Langella. A disposizione: 1 Loria, 3 Mercadante, 7 Starita, 11 Guiebre, 16 Morrone, 21 Bussaglia, 23 Arena, 24 Nina, 35 Novella. Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Collu (Cagliari).

ASSISTENTI: Marchetti (Trento) - Croce (Nocera Inferiore).

QUARTO UOMO: Costanza (Agrigento).

© Riproduzione riservata