Palermo pronto per il Taranto, Filippi recupera Valente: "Ma non so se partirà dall'inizio"

Nessuna emergenza in difesa e Palermo pronto per la partita esterna contro il Taranto, in programma domani pomeriggio alle 17,30.

Il tecnico Giacomo Filippi presenta il match e annuncia l’ormai recupero di Valente: “La squadra si è allenata molto bene. Valente è al 100% e sarà della partita, non so se partirà dall’inizio, sta bene. Nel derby ci sono stati errori tecnici, abbiamo sbagliato l’atteggiamento in modo collettivo. La maglia del Palermo influisce sulle responsabilità dei ragazzi, che però conoscono la situazione, deve essere un motivo d’orgoglio. Bisogna stare sereni e giocare con la mente libera, gli errori si commettono”.

Lavoro intenso in questi giorni per la squadra rosanero in vista di Taranto: “Abbiamo lavorato tanto sugli aspetti che sono andati male a Messina. Doda e Soleri stanno bene e possono essere della partita dal primo minuto, si allenano bene come il resto del gruppo. Quando un allenatore ha possibilità di scelta è una cosa buona. Noi giochiamo sempre per vincere, è naturale che però ci sono anche gli avversari che vendono cara la pelle. Dobbiamo lavorare più degli altri sull’aspetto psicologico. Se regali un tempo agli avversari poi è difficile riprendere la partita. Dobbiamo essere bravi a lottare minuto dopo minuto per fare nostra la gara. Valente e Giron insieme? È una soluzione, Valente può giocare sia a destra che a sinistra. Vedremo come andrà la partita”

© Riproduzione riservata