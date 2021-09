Palermo, Perrotta prenota un posto da titolare: "Gruppo unito, possiamo ambire fare bene"

Difensore d’esperienza e che probabilmente sarà titolare nel match di Taranto di sabato. Marco Perrotta ha già esordito nel derby contro il Messina e adesso vuole essere un perno centrale dello scacchiere di Filippi.

“Sono stato accolto benissimo, non mi aspettavo l’esordio - dice Perrotta in sala stampa - sono dispiaciuto per il pareggio ma personalmente è andata bene. Il gruppo è unito e coeso, sono felice di farne parte. Nel girone C ci sono tante squadre forti. Questa squadra può ambire a posizione d’alta classifica, il campionato ci dirà di che pasta siamo fatti”.

Perrotta parla della sua trattativa con il Palermo: “A inizio mercato non avevo intenzione di spostarmi, poi però appena sono cambiate le dinamiche di ritiro ho preso questa decisione. Sono venuto a Palermo perché pensavo fosse per me un livello di miglioramento. Ruolo? Mi trovo bene con la difesa a tre, voglio giocare il più possibile. Ma per me gli obiettivi importanti sono quelli di squadra, non quelli personali”.

© Riproduzione riservata