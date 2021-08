Palermo-Latina, debutto rosanero: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Finalmente si riparte. Start, via al campionato di serie C del Palermo. Dopo l’esordio di ieri delle altre siciliane (Catania sconfitto a Monopoli e pareggio del Messina a Pagani) i rosanero stasera al Barbera contro il Latina neo promosso proveranno ad iniziare il loro torneo nel migliore dei modi: vincendo.

Di fronte c’è una squadra che deve ancora essere completata e che avrà in panchina uno degli ex più amati, ovvero Daniele Di Donato. Ma il Palermo non può certamente fare sconti a nessuno, quello che inizierà alle 20,30 è un campionato fondamentale per la banda rosanero che al contrario dell’anno scorso, questa volta è stata costruita con più raziocinio e sembra davvero candidata ad un ruolo da protagonista.

Il tecnico rosanero Giacomo Filippi deve far fronte all’emergenza in difesa. Buttaro e Marconi a causa di squalifiche rimediate nella passata stagione non ci saranno, cosi come Accardi out per infortunio; fuori anche Valente. Si va verso il 3-4-2-1 con Brunori unica punta che dovrebbe essere supportato sulla trequarti da Fella e Floriano. A centrocampo pochi dubbi: De Rose e Luperini costituiranno la diga centrale, Almici e Giron saranno le frecce esterne. In porta ci va Pelagotti, mentre Marong, Lancini e Peretti comporranno il reparto difensivo.

Probabili formazioni di Palermo-Latina

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini, Peretti; Almici, De Rose, Luperini, Giron; Fella, Floriano; Brunori.

LATINA (4-4-2): Alonzi; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Tessiore, Spinozzi, Marcucci, Di Livio; Mascia, Carletti.

Dove vedere Palermo-Latina in tv

Tornano i tifosi, anche se non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, basterà sicuramente per avere quella spinta in più mancata nella passata stagione. La partita potrà anche essere seguita in tv in diretta e streaming su Sky (canale 257) ed Eleven Sport. Su Gds.it diretta testuale a partire dalle 20.30.

