Palermo-Picerno, dubbio in attacco per Filippi: si tenta il recupero di Accardi e Valente

Filippi deve solo sciogliere l’ultimo dubbio sulla formazione che domani affronterà al Barbera il Picerno, primo turno di Coppa Italia di Serie C e primo impegno ufficiale della stagione. Fella, come scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola, dovrebbe aver definitivamente convinto il tecnico nel ruolo di trequartista accanto a Floriano e sarebbe in vantaggio su Silipo.

Le ultime valutazioni l’allenatore del Palermo se le terrà per la scelta dell’unico attaccante da schierare dall’inizio nel 3-4-2-1 di partenza. Il ballottaggio resta tra Brunori e Soleri col primo al momento favorito.

Per i due dovrebbe comunque profilarsi una staffetta a partita in corso, anche in base all’andamento della gara. Si proverà in extremis a recuperar Accardi e Valente, ma solo il secondo potrebbe farcela. Entrambi i giocatori hanno lavorato a parte questa settimana, ma hanno intensificato i carichi di lavoro e le loro condizioni verranno valutati oggi.

