Il Latina chiede il rinvio della prima di campionato con il Palermo

Mentre il Palermo ricomincia oggi la marcia di avvicinamento alla prima gara ufficiale della stagione, aleggia lo spettro di un possibile rinvio della prima gara di campionato col Latina, in programma il 29 agosto.

La squadra allenata dall’ex Daniele Di Donato - scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola -, infatti, ieri ha chiesto ufficialmente alla Lega Pro il rinvio di dieci giorni dell’esordio al Barbera coi rosanero.

In una nota ufficiale del club laziale il presidente Terracciano ha sottolineato «il ritardo con cui la Figc ha rilasciato la relativa licenza nel campionato professionistico a seguito dei numerosi ricorsi proposti dalle società escluse. Solo il 9 agosto scorso il Latina ha avuto il consenso a operare e, nonostante l’impegno dei vertici societari, ancora non è chiuso il relativo tesseramento, iniziato solo sette giorni fa. Da non sottovalutare anche il ritardo della preparazione dei giocatori alcuni dei quali arrivati solo nelle scorse 48 ore e che potrebbero andare incontro ad eventuali infortuni».

In questa situazione il Palermo è spettatore interessato e attende che nei prossimi giorni arrivino indicazioni in merito dai vertici di Lega Pro.

