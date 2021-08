Il Palermo saluta Kanoute: l'esterno d'attacco verso Avellino

Può considerarsi conclusa l'esperienza al Palermo di Mamadou Kanoute, quasi sempre impiegato in un tridente lo scorso anno nella formazione rosanero, almeno durante la gestione Filippi.

L'esterno d'attacco senegalese, infatti, è ad un passo dall'Avellino. Kanoute non lascia sfolgoranti ricordi in Sicilia, almeno in termini realizzativi: il classe '93, in passato tra le fila del Catanzaro, ha disputato 35 partite segnando un solo gol, in occasione del derby di andata con il Catania. In giornata il blitz della dirigenza biancoverde, con l'ormai ex rosanero che firmerà un biennale. Kanoute si trasferisce a titolo gratuito all’Avellino.

