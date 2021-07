Il Palermo inizia la preparazione estiva: partenza per San Gregorio Magno, sede del ritiro

Pronti, partenza, via. Si parte per il ritiro. Il Palermo è pronto per iniziare la preparazione estiva: oggi pomeriggio è prevista la partenza per San Gregorio Magno, sede del ritiro del club rosanero. Dopo una settimana di rodaggio in città, tra allenamenti al parco della Favorita e allo stadio delle Palme, la ciurma rosanero fa sul serio e inizierà a lavorare in Campania.

I rosa cominceranno la preparazione dopo essersi vaccinati al Barbera, e tra gli allenamenti sono già state fissate delle amichevoli: già programmati gli incontri con Potenza e Monopoli, oltre quello contro l’Equipe Campania. Inoltre l’1 agosto dovrebbe giocarsi un match contro la Salernitana.

Questi i convocati di Filippi: Portieri: Massolo, Misseri, Pelagotti. Difensori: Accardi, Almici, Bubacarr, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Mauthe, Peretti, Somma. Centrocampisti: Broh, De Rose, Luperini, Odjer, Valente. Attaccanti: Corona, Floriano, Kanoute, Lucca, Saraniti, Silipo, Soleri.

Il Palermo, seppur abbia convocato Lorenzo Lucca, sarà orfano dell'attaccante che ha lasciato Palermo sarà un nuovo giocatore del Pisa. Il calciatore ha firmato con il Pisa un contratto quinquennale, ai rosa andranno 2 milioni di euro. Per un attaccante che parte, uno che sta per arrivare, ovvero Giuseppe Fella, con la Salernitana è stato raggiunto un accordo tra i due club che preveda l’arrivo della seconda punta in prestito. Fella raggiungerà i suoi nuovi compagni direttamente in ritiro.

