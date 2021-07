Il Palermo si raduna al Barbera per il pre-ritiro tra nuovi acquisti e giocatori pronti all'addio

Si parte. È iniziato al Renzo Barbera il pre-ritiro del Palermo che durerà fino al 19 luglio, quando la squadra partirà per San Gregorio Magno, sede del vero ritiro fino al 2 agosto. Presenti in questo primo raduno i tre nuovi acquisti: l’esterno mancino di difesa, Maxime Giron, il portiere Samuele Massolo e il difensore centrale classe 2002 Alessio Buttaro.

La squadra passerà questa settimana tra test atletici e i primi allenamenti senza palla. Tanti però i giocatori già con la valigia in mano come Lorenzo Lucca che si è presentato al “Renzo Barbera” e farà parte dei giocatori che partiranno per il ritiro e anche Andrea Saraniti. Entrambi, però, sono in uscita e attendono solo di capire quale sarà la loro prossima destinazione. Non solo loro sul fronte cessioni, ma anche Crivello, Somma e Broh dovrebbero lasciare il club.

© Riproduzione riservata