Palermo, il portiere Massolo in città per le visite e la firma. Saraniti lascerà i rosanero

Gradualmente il nuovo Palermo inizia a prendere forma. Dopo Giron, è ormai rosanero anche il portiere Samuele Massolo. L’estremo difensore è arrivato in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà quindi al club rosanero.

Massolo sarà il vice di Alberto Pelagotti ed è già stato agli ordini di Filippi alla Virtus Entella, quando l’allenatore della formazione ligure era Roberto Boscaglia. Sul fronte cessioni, intanto, prosegue la trattativa del Gubbio che accelera per portare in squadra Andrea Saraniti.

Questione ormai di giorni e Saraniti lascerà il Palermo che paradossalmente si ritroverebbe senza attaccanti: Rauti, infatti, è tornato a Torino e rimane, quindi, soltanto Lucca come attaccante puro, che però è in partenza nonostante non si sappia quale sarà la sua destinazione. Per questo motivo Filippi spera di chiudere la trattativa per portare in rosanero Luca Pandolfi il prima possibile. Il classe ’88 è il primo nome sulla lista dei rosanero. Su di lui, però, anche alcune squadre di B.

