Palermo, ufficiale il rinnovo di Filippi: anche Castagnini confermato come ds

Rinnovo ufficiale. Giacomo Filippi anche nella prossima stagione sarà l’allenatore del Palermo. La notizia era nell’aria ma oggi, attraverso i canali d’informazione ufficiali rosanero, è arrivata la conferma direttamente dalla società. Filippi - dapprima secondo di Roberto Boscaglia - a stagione in corso ha poi preso il posto del tecnico gelese e ha condotto il Palermo ai playoff.

I buoni risultati ottenuti gli sono valsi la riconferma con un adeguamento economico. Confermato anche Renzo Castagnini nel ruolo di direttore sportivo.

Di seguito la nota del club: “Il Palermo comunica di aver aggiornato gli accordi economici con l’allenatore Giacomo Filippi per la guida tecnica della prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie C, 2021/2022”. Lunedì 14 giugno l'allenatore del Palermo e il direttore sportivo Renzo Castagnini interverranno in conferenza stampa alle ore 10:00.

