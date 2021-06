Il Palermo ha scelto Filippi: l'allenatore confermato sulla panchina rosanero

Accordo trovato, come aveva già fatto intendere Dario Mirri nel corso della conferenza stampa di qualche giorno fa, Giacomo Filippi ha vinto e si tiene la panchina del Palermo. A convincere il presidente rosanero sono stati gli ottimi risultati ottenuti da Filippi: dalla vittoria nel derby al buon cammino nei play-off. Si punterà quindi sull’allenatore di Partinico che intanto in un primo incontro avuto con la società ha già chiesto alcuni rinforzi per puntare alla promozione.

Filippi ha chiesto un difensore centrale, un esterno sinistro di piede sinistro, un nuovo mediano di livello, un nuovo trequartista e una nuova punta. Ovviamente per l’attaccante tutto dipende dalla permanenza o no di Lucca; il centravanti potrebbe inaspettatamente restare anche se il mercato non gli manca, saranno decisive le prossime settimane, anche perché il Palermo ha comunque necessità di fare cassa.

Mercato non solo per Lucca, la Reggiana neoretrocessa e che ha appena ufficializzato Aimo Diana in panchina sarebbe interessata a Ivan Marconi, difensore in scadenza giugno 2022. Saraniti invece ha un contratto fino al 2022 ma la sua posizione è in dubbio e anche lui potrebbe essere in partenza. Si va verso la conferma anche dei dirigenti come Castagnini. Staff al lavoro anche per individuare la prossima sede del ritiro che sarà verosimilmente in Calabria. Il nuovo Palermo inizia a muoversi.

© Riproduzione riservata