Cessione dei big e taglio dei costi, il Palermo si prepara a un mercato al risparmio

Dalla cessione dei “big” al taglio degli stipendi più onerosi, e poi maggiore oculatezza nella gestione dei costi e sicuramente un mercato da “spending review”. Il Palermo della prossima stagione – a meno di improvvisi ingressi di nuovi soci – avrà come obiettivo principale quello di contenere i costi.

I quindici milioni di euro di capitale sociale impegnato dalla famiglia Mirri e da Di Piazza inizialmente sarebbero dovuti servire per preparare le tre stagioni, invece sono stati utilizzati anche per ripianare le perdite di gestione dei primi due anni di vita del nuovo club. Ed ecco che per la prossima stagione come budget ci sarebbero solamente sei milioni di euro.

Parlerà di questo e di altro oggi il presidente rosanero Dario Mirri che alle 16 terrà una conferenza stampa per affrontare il caldo tema del futuro. Una conferenza stampa in cui Mirri potrebbe svelare quale sarà la strategia per permettere al Palermo di andare avanti anche se al momento la ricerca di investitori e potenziali soci non ha portato i frutti sperati.

Di Piazza fra qualche giorno sarà ufficialmente un ex e Mirri dovrà valutare cosa fare: se rilevare lui stesso il 40% lasciato dall’italoamericano, far entrare altri soci che prenderebbero la parte di Di Piazza o vendere direttamente il club. Più probabile che sia Mirri a rilevare l’intero pacchetto, considerato che in questo momento investire nel mondo del calcio e per lo più in serie C è sicuramente un azzardo. Fare di necessità virtù, sembra questo il motto che accompagnerà il Palermo e Mirri nei prossimi mesi.

