Palermo, con Filippi rendimento da secondo posto

Rendimento da secondo posto per il Palermo di Filippi. Da quando lui è in panchina, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, la squadra rosanero ha avuto una media punti inferiore solo alla Ternana, formazione schiacciasassi che ha battuto ogni record in Serie C.

Se il Palermo avesse mantenuto per tutta la stagione questo ritmo avrebbe potuto essere lì insieme a Catanzaro e Avellino. Il ruolino di marcia del tecnico partinicese parla di 20 punti in dieci partite di campionato, grazie a sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, più le tre vittorie in quattro partite di play-off. Una media di 2,07 punti a partita, migliorata durante gli spareggi.

Con un cammino del genere, il Palermo avrebbe chiuso il campionato a 74 o 75 punti in classifica, quindi alle spalle della Ternana che ha totalizzato 90 punti in tutta la stagione.

