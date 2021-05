Avellino-Palermo, Floriano dal 1' e Kanoute centravanti: la diretta

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

20: Kanoute un po' isolato in avanti, costretto a lottare contro i tre centrali irpini

16': sempre l'Avellino che ha in mano il pallino del gioco, il Palermo si difende con attenzione. L'unica palla gol in questi primi minuti è stata proprio dei rosanero

10': grande occasione per il Palermo, Floriano trova Kanoute che entra in area e con il sinistro calcia in porta. Forte si oppone e mette in corner

7': contatto in area del Palermo, va giù Maniero ma l'arbitro lascia correre

4': Avellino che come prevedibile è partito subito in avanti, Palermo costretto a difendersi

2': cross dalla destra di Ciancio e palla che scivola sul fondo con qualche brivido

1': PARTITA INIZIATA

LE FORMAZIONI

Queste le formazioni ufficiali della gara Avellino-Palermo, valevole per la gara di ritorno del primo turno della fase Play Off nazionale - Serie C, in programma alle ore 20:45.

AVELLINO: 22 Forte; 5 Laezza (C.), 13 Dossena, 31 Illanes; 23 Ciancio, 21 Carriero, 4 Aloi, 27 D’Angelo, 3 Tito; 19 Maniero, 11 Fella. Allenatore: Braglia.

A disposizione: 1 Pane, 32 Leoni, 2 Rizzo, 7 Bernardotto, 8 Silvestri, 9 Santaniello, 10 De Francesco, 14 Errico, 15 Rocchi, 17 Adamo, 28 Silvestri.

PALERMO: 1 Pelagotti; 26 Marong, 13 Lancini, 15 Marconi; 4 Accardi, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 11 Santana (C.), 7 Floriano; 20 Kanoute. Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 3 Corrado, 5 Palazzi, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 16 Peretti, 19 Odjer, 21 Broh, 29 Almici.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine).

ASSISTENTI: Pietro Lattanzi (Milano) e Giulio Basile (Chieti).

QUARTO UOMO: Marco D'Ascanio (Ancona).

