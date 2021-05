Il Palermo batte l'Avellino, Filippi: "Squadra sempre più matura, in trasferta per vincere"

Dopo la vittoria sull‘Avellino, arrivano le parole ricche di soddisfazione da parte del tecnico Filippi: “Più calci che calcio? Il Palermo si adegua all’avversario e alla partita – afferma Filippi -. Sapevamo di incontrare una squadra che predilige questo tipo di gioco. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta molto, abbiamo tirato solo noi, faccio i complimenti ai ragazzi”.

“Il Palermo è da più partite che sta maturando, riesce a leggere le situazioni. La mia squadra ha superato gli esami a pieni voti. Dedico la vittoria a Giovanni Falcone, non ci poteva essere un epilogo migliore in questa giornata. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento perché gli interpreti possono dare molto di più. Non scordiamoci che noi giochiamo da molti giorni mentre per l’Avellino questa è la prima partita. Marong è uscito per un cambio tattico, era già preventivato, così come quello di Santana. Non siamo in grado di giocare per due risultati su tre, l’Avellino è una squadra fortissima, sappiamo che bisogna andare lì con la stessa testa di oggi, senza fare passi indietro”.

© Riproduzione riservata