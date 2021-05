È morto Vito Buffa, ultras del Palermo molto amato a Mondello

Curva Sud e curva Nord del Palermo unite per ricordare Vito Buffa, l'ultras morto a 42 anni a causa di una malattia fulminante. L'uomo era molto conosciuto nella borgata marinara di Mondello dove era cresciuto e dove aveva svolto vari lavori, dal pescatore al guardiano notturno della società Italo-Belga. Per la società che gestisce il litorale ha lavorato per tanti anni come guardiano notturno.

Stamattina nella banchina di Mondello è comparso uno striscione della curva sud con su scritto "Buon viaggio Vito", per salutare e ricordare un uomo che amava Mondello ed era amato dai mondellani. Anche la curva Nord gli ha reso omaggio.

"Non posso crederci ci hai lasciati così all'improvviso Vito Buffa un amico conosciutissimo a Mondello . Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Buffa da parte da tutto il gruppo e da me personalmente perdo un altro amico", scrive su Facebook Nunzio Lo Piccolo.

"Vito mondello Sarai accolto da Gesù con onore e da vera. Ape regina per come ti piaceva che ti chiamassero il signore ti tenga in gloria fratello Vito Buffa", scrive sempre sul social Salvatore Armetta.

E ancora, un altro messaggio: "Caro Vito Buffa che scherzo che ci hai fatto mondello tappezzata d'altronde ti piaceva farti chiamare (Vito mondello)".

© Riproduzione riservata