Palermo ai playoff nazionali, Filippi esulta: "Merito dei ragazzi, costruiamo qualcosa di importante"

È un mix di felicità e soddisfazione il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, dopo l’impresa dei rosanero a Castellammare: “Partita perfetta? Sono stati bravissimi nell’interpretazione della gara – afferma -. La risposta la danno in allenamento, li sviluppano in maniera eccellente e la prestazione è figlia di questo. Sono straordinari nell’interpretazione. Purtroppo spesso vedete solo il bicchiere mezzo vuoto. Sarebbe il caso di guardare il lato positivo, essere più ottimisti e non guardare sempre indietro ma al futuro per costruire qualcosa di importante. Bisogna dare più merito ai ragazzi che si sono presi tante critiche”.

Poi sui singoli: “Saraniti e Doda? Determinanti. Andrea sta benissimo, un giocatore che ha una forma fisica eccellente e si sta allenando benissimo. Era una scelta tattica quella di giocare con Kanoute davanti e la scelta è stata vincente, così come inserire Andrea che è stato una colonna portante. Lancini ha accusato un dolore ed è stato costretto a uscire, ma non mi pongo il problema di chi deve entrare. Siamo una squadra. Luperini mancherà domenica e giocherà un altro, qualcuno giocherà e si comporterà anche meglio. Da oggi inizia il nostro campionato, eravamo obbligati a vincere, ora partiamo alla pari con tutti. Santana è un giocatore fondamentale per il Palermo. Abbiamo delle partite che dureranno 180 minuti e la forbice d’errore si apre un po’ di più. Ho tanti giocatori all’altezza e lo stanno dimostrando. Secondo me c’è margine di crescita se consideriamo che abbiamo calciatori stabili e che possono giocare in qualsiasi momento della gara. Oggi Marong ha fatto una partita straordinaria, si è affacciato da poco tempo tra i professionisti e si sta imponendo”.

