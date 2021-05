Palermo, contro la Juve Stabia tornano i "giustizieri" Floriano e Saraniti

Tra assenze e scelte tattiche, Filippi non sembra avere molte scelte. Il Palermo di mercoledì punterà sui due “giustizieri” della Juve Stabia nella sfida già disputata a Castellammare. Floriano e Saraniti, ad oggi, appaiono due certezze per l’attacco rosanero. Proprio i due marcatori in quella che è stata la prima vittoria stagionale del Palermo, sul campo del “Menti” contro gli stabiesi.

Due squadre che sono cambiate parecchio, nel frattempo: da un lato l’esonero di Boscaglia e la promozione di Filippi ha portato a modifiche inevitabili per quanto riguarda lo schieramento base, dall’altro gli investimenti effettuati sul mercato invernale hanno reso le “vespe” una delle squadre da tenere maggiormente d’occhio in questi play-off.

All’esordio con la Casertana, però, la Juve Stabia ha dato l’impressione di non essere invulnerabile e il Palermo, dal canto suo, sa bene come fare il colpaccio in terra campana. L’unico precedente stagionale in casa dei gialloblù ha segnato la ripresa della squadra allora allenata da Boscaglia, dopo un inizio horror di campionato.

