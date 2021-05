Palermo-Teramo, le formazioni ufficiali: Rauti al centro dell'attacco, Lucca parte dalla panchina

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Teramo, valevole per il primo turno della fase Play Off di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15:30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini, 15 Marconi; 2 Doda, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute, 7 Floriano; 23 Rauti. Allenatore: Filippi.

A disposizione: 25 Faraone, 3 Corrado, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 17 Lucca, 21 Broh, 26 Marong.

TERAMO: 22 Lewandowski, 18 Lasik, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini, 20 Ilari, 6 Arrigoni, 21 Santoro, 8 Costa Ferreira, 25 Birligea, 10 Bombagi. Allenatore: Paci.

A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 9 Cappa, 11 Pinzauti, 17 Di Francesco, 19 Bellucci, 29 Kyeremateng, 35 Lombardi, 36 Gerbi.

ARBITRO: Nicolò Marini (Trieste).

ASSISTENTI: Roberto Terenzio (Cosenza) e Mattia Politi (Lecce).

QUARTO UOMO: Enrico Maggio (Lodi).

