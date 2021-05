Il Palermo debutta ai playoff contro il Teramo: Lucca non al meglio, ancora Rauti dal 1'

Si avvicina il primo impegno play-off per il Palermo e parallelamente sale anche il livello di concentrazione che dovrà essere massimo. Per la gara contro il Teramo Giacomo Filippi recupererà alcune pedine ma con ogni probabilità punterà ancora su Rauti come falso nueve.

Lorenzo Lucca sta bene, si allena con i compagni ma non è ancora al top: la convocazione del centravanti appare quasi certa, è ancora da capire se il bomber sia in grado di affrontare la partita dal primo minuto. Ecco perché Filippi dovrebbe preferirgli – almeno dall’inizio – Nicola Rauti che è pronto per una nuova chance da titolare.

Ma se Lucca appare ormai recuperato, Moses Odjer non dovrebbe farcela e quindi una sua convocazione rimane improbabile. Il ghanese ha un problema agli adduttori che si porta dietro ormai da alcune giornate e dovrebbe aggiungersi alle altre due assenze sicure: Almici e Crivello.

A centrocampo, in virtù del probabile rientro in difesa di Somma e Palazzi (e sembra arruolabile anche Peretti), si profila sulla fascia destra un ballottaggio Accardi-Doda con il primo favorito. Kanoute e Floriano dovrebbero partire ancora una volta da titolari in avanti. Il Palermo anti-Teramo quindi si va delineando, rosanero che avranno due risultati su tre a disposizione, ma serve una grande prova per iniziare al meglio questo “nuovo” campionato.

Intanto la società comunica che il componente del gruppo squadra risultato positivo nelle scorse settimane al Coronavirus si è sottoposto ieri ad un ulteriore tampone che ha evidenziato esito negativo. Il calciatore si sottoporrà agli esami per il rilascio dell'idoneità agonistica per il reintegro in squadra.

