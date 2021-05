Campionato Primavera, il Palermo travolge la Vibonese e decolla in vetta alla classifica

Il Palermo travolge 7-2 la Vibonese, nella sfida disputata al “Marzano” di Vibo Marina. Prova sontuosa, e importante scatto in classifica per il Palermo, balzato in prima posizione solitaria, approfittando del pareggio del Catanzaro in casa del Bari.

I numeri della capolista contano sei successi e quattro pareggi, quindi formazione imbattuta, con il migliore reparto offensivo del girone, con ben 24 reti all’attivo, come dire quasi due gol e mezzo a gara.

Copione sulla falsariga dei match precedenti, con il Palermo sofferente ad inizio partita, per poi alla distanza mettersi nel binario giusto e riprendere la corsa.

Pronti via, con la Vibonese immediatamente in vantaggio al 1’ con Rando; i giovani rosanero non disperano e trovano il pareggio al 15’ con Corona, ma per poi ritrovarsi in svantaggio due minuti dopo per il gol di Leone che sigla il 2-1 per i padroni di casa.

Nei successivi cinque minuti, il Palermo ribalta la situazione; al 22’ il pareggio con il gol di capitan Giglio, e al 29’, il 3-2 vincente di Corona, che sigla la sua personale doppietta. La ripresa è ornamentale per i ragazzi del tecnico Capodicasa, che viaggiando sul velluto, liquidano la pratica Vibonese, ottenendo altre quattro marcature: al 7’ Polizzi, al 27’ Murania, al 29’ a segno Lo Coco, il definitivo 7-2 per il Palermo, lo mette dentro al 45’, Garofalo.

La Classifica: Palermo 22 punti, Catanzaro 20, Francavilla 18, Catania 17, Monopoli 14, Bisceglie 8, Bari 8, Vibonese 4.

