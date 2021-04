Il Palermo chiude il campionato a Francavilla, Filippi: "Concentrazione, vogliamo arrivare settimi"

Vincere e sperare nel regalo del Catania contro il Foggia. La combinazione vincente per il Palermo è proprio questa: espugnare domenica Francavilla e poi sperare che il Foggia non sconfigga il Catania. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, sa bene che il settimo posto può cambiare tutto: “Bisogna entrare in campo concentrati, non sono prove generali in vista dei playoff – dice Filippi - è una partita che conta moltissimo. Arrivare settimi anziché ottavi – e avere due risultati su tre al primo turno – cambia il mondo“.

Il Palermo, infatti, se arrivasse settimo avrebbe il vantaggio di poter giocare in casa la prima partita dei play-off e a sua volta di poter contare su due risultati per poter passare il turno: “Abbiamo preparato la sfida nel modo giusto. É una sfida ricca di insidie perché la Virtus Francavilla (oltre a essere una società importante) non avrà vincoli mentali: per noi invece sarà determinante, ma l’abbiamo preparata con la giusta attenzione. Solo con un atteggiamento da squadra si può portare a casa la partita“.

“Foggia e Teramo? Sono squadre che hanno fatto un ottimo campionato, ma ora anche il Palermo ha acquisito una buona fisionomia. I ragazzi sono in progressione. Non mi sento però di fare i pronostici adesso, perché i vari risultati possono stravolgere il tabellone: noi dobbiamo pensare solo a vincere ed è chiaro che dobbiamo sperare che il Foggia non vinca. Sensazioni? L’aria in squadra è… frizzante e profumata: la squadra sta bene e ha un umore abbastanza alto, questo mi fa ben sperare per il futuro prossimo. Infortuni? Ne abbiamo avuto forse qualcuno di troppo, stiamo valutando di fare qualche innesto dalla Primavera in vista degli allenamenti. Ci sono tanti ragazzi di valore”

