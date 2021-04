Palermo obbligato a vincere a Francavilla: in Puglia senza Lucca, Palazzi e Somma

Il settimo posto come obiettivo, un piazzamento che permetterebbe al Palermo di poter giocare la prima sfida play-off in casa.

Tutto negli ultimi 90 minuti in programma domenica sera, rosanero che avranno l’obbligo di vincere a Francavilla e sperare che il Foggia non faccia altrettanto con il Catania. Combinazione possibile. Il Palermo è costretto a vincere anche per difendere comunque l’ottavo posto, considerato che il Teramo, nono in graduatoria, insegue ad un solo punto di distanza e domenica sfiderà in casa la Viterbese che è ormai fuori dai giochi.

Non arrivano però notizie confortanti dall’infermeria: domani la squadra partirà per la Puglia e probabilmente mancheranno Lucca, Palazzi, Somma e Almici, quest’ultimo rischia di non tornare a calcare in campo prima delle final four dei playoff. Ancora da valutare le condizioni di Crivello, in attesa del tampone, e Corrado.

L’allenatore ha recuperato nelle scorse ore Fallani, Saraniti e Peretti. L’obiettivo dello staff medico, però, è quello di recuperare quasi tutti per la prima sfida play-off del 9 maggio. Filippi spera principalmente di avere il miglior Lucca a disposizione, giocatore che può fare la differenza e regalare maggiori chances al Palermo.

Capitolo ammonizioni: il Palermo ha Santana e Pelagotti diffidati, i due devono ovviamente stare attenti perché in caso di giallo salterebbero la prima sfida play-off.

