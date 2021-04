Palermo Calcio A5, rosanero sconfitti 2-1 dal San Vito Lo Capo 

Seconda sconfitta stagionale per il Palermo Calcio A5. La compagine rosanero, pur disputando una buona gara, esce sconfitta dal campo del San Vito Lo Capo.

Primo tempo molto equilibrato con i padroni di casa che non si scompongono e cercano, in più di un frangente, di bucare la retroguardia rosanero. La squadra guidata da Zapparata, letteralmente falcidiata dalle assenze (out giocatori del calibro di Bongiovanni, Marretta e Maniscalco), fatica a imporre il proprio gioco. I veri grandi protagonisti della prima frazione sono i due estremi difensori, Costanzo e Vultaggio che, in diverse occasioni, calano la saracinesca.

Nel secondo tempo arrivano tutti i gol dell’incontro. Ad aprire le danze del match è la “freccia nera” Melville che, al termine di una bellissima azione in tandem con Daricca, trova la via della rete portando il Palermo Calcio A5 in vantaggio. Il San Vito Lo Capo però reagisce con orgoglio e trova il pareggio con Liparoti. I rosanero cercano di riportarsi in avanti, la gara si fa spigolosa e le energie scarseggiano. Così una giocata estemporanea consente a Campo di battere il portiere del Palermo Costanzo e regalare i tre punti ai padroni di casa. Nonostante la sconfitta il Palermo Calcio A5 resta ancora saldamente in zona playoff. Rosanero nuovamente in campo mercoledì 5 maggio quando, tra le mura amiche del “Tocha Stadium”, ospiteranno il Tiki Taka.

