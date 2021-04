Cavese subito in vantaggio a Palermo, errore di Accardi e Bubas ne approfitta: la diretta

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

9': GOL DELLA CAVESE, BUBAS. Buonissima azione di Gatto sulla destra, che poi prova il cross sul secondo palo. Accardi respinge malissimo, la palla rimane al centro dell’area di rigore e Bubas è lestissimo a ribadire in rete. Che errore del capitano!

7': Palermo pericoloso ancora, Floriano da ottima posizione schiaccia troppo il destro e palla che lambisce il palo

4': subito Palermo pericoloso, cross tagliente di Valente ma nessuno riesce a deviare in porta

3': Palermo che prova immediatamente ad impossessarsi del filo della partita

1': INIZIA LA PARTITA

Ultimo impegno casalingo per il Palermo che nella penultima giornata di campionato ospita la Cavese, rosanero già certi di un posto nei playoff ma con possibilità di migliorare la propria posizione in classifica. Queste le formazioni ufficiali della gara, valevole per la 37a giornata del Campionato di Serie C - Girone C.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini, 15 Marconi; 2 Doda, 21 Broh, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute, 7 Floriano; 23 Rauti. Allenatore: Filippi.

A disposizione: 25 Faraone, 8 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 19 Odjer, 26 Marong, 27 Luperini.

CAVESE: 41 Kucich; 2 Matino, 27 De Franco, 43 Lancini, 26 De Vito; 15 Cuccurullo, 34 Pompetti, 21 Matera (C.); 40 Bubas, 17 Gatto, 35 Senesi. Allenatore: Maiuri.

A disposizione: 38 Russo, 3 Ricchi, 4 Scoppa, 7 De Marco, 8 Favasuli, 10 De Rosa, 13 Marzupio, 16 Senese, 28 Nunziante, 31 Calderini, 44 Natalucci, 45 Gerardi.

ARBITRO: Michele Delrio (Reggio Emilia).

ASSISTENTI: Massimiliano Bonomo (Milano) e Giovanni Dell'Orco (Policoro).

QUARTO UOMO: Marco Monaldi (Macerata).

© Riproduzione riservata