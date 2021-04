Primavera 3, il Palermo batte il Bisceglie per 3-0 e torna primo in classifica

Il Palermo riscatta il passo falso interno col Monopoli della scorsa settimana e viola il “Comunale” di Terlizzi (Bari), imponendosi sul Bisceglie per 3-0. Compattezza e cinismo, nei momenti fondamentali della partita: in questo modo i ragazzi allenati da Capodicasa tornano a recitare il ruolo da protagonista, riprendendosi così il primo posto in classifica sebbene in condominio, grazie anche al pareggio del Catanzaro contro il Catania. Su un campo difficile e imbattuto come quello del Bisceglie, il Palermo ha sfoderato una prestazione da grande squadra e battuto la formazione locale.

Nel primo tempo la gara si mantiene equilibrata ma condizionata da molte interruzioni, con entrambi gli estremi difensori non impegnati. Da segnalare al 3’ un ottimo intervento di Mauthe, che libera in area un pericolo portato da Spalierno, e sponda Palermo, tentativi a vuoto di Murania e Toure nel finale di tempo. Nella ripresa, due gol in due minuti del Palermo stendono il Bisceglie: al 17’ da un angolo dell’ottimo Lo Coco, mischia in area piccola, Amorello trova il gesto atletico vincente e insacca alle spalle di Losapio. Passa un minuto ed è il raddoppio: un grande Giglio, salta come birilli due avversari e mette su un piatto d’argento una palla solo da spingere dentro alla rete, e Toure piazzato non si lascia pregare due volte e sigla il 2-0.

Al 22’ da azione di Lo Coco, Corona mette il sigillo finale; un rasoterra micidiale e preciso, dove nulla può il numero uno locale, Losapio. La reazione del Bisceglie si spegne contro una traversa di Liso e un tentativo di Spalierno che trova pronto, il sempre presente e attento Misseri.

La Classifica: Palermo e Catanzaro punti 19, Catania 14, , Monopoli 14, Francavilla* 12, Bisceglie 8, Bari* 7, Vibonese 4.

*Una partita in meno

