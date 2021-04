Palermo ai playoff ma Filippi tiene alta l'attenzione: "Contro la Cavese è la partita dell'anno"

È la partita dell’anno. Giacomo Filippi “zippa” così la partita di domani al Barbera contro la Cavese. Una gara da vincere e basta per la formazione rosanero: “Per noi questa è la partita decisiva dell’anno, al contrario delle altre - dice Filippi - ci può permettere di avvicinarci alle posizioni più alte della nostra. L’unico risultato è la vittoria, poi penseremo a Francavilla. Abbiamo molte assenze, ma i presenti mi danno ottime garanzie. A destra abbiamo provato Doda, è il sostituto naturale di Almici. Vedremo chi giocherà”.

Filippi vede un Palermo in crescita: “La squadra sta molto bene, è vero che abbiamo molte assenze ma a parte Almici gli infortuni sono abbastanza risolvibili in pochi giorni. Quindi per la disputa dei playoff contiamo di avere tutti a disposizione. Poi si giocherà tutti e tre giorni ma la squadra ha dimostrato che sa gestire questi carichi. Calcoli per affrontare una squadra rispetto all’altra ai playoff? Assolutamente no, penso solo alla Cavese. Per il prossimo anno è normale che ci sia la fila per allenare il Palermo. Io e il mio staff faremo di tutto per centrare l’obiettivo. Per me comunque andrà questa è un’esperienza eccezionale”.

