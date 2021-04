Palermo matematicamente qualificato ai play-off di serie C

Il Palermo è matematicamente qualificato ai play-off di serie C. Nel recupero della 34a giornata il Foggia ha sconfitto 1-0 il Monopoli che a distanza di due giornate dal termine del campionato, non può più agganciare i rosanero.

Una ottima notizia per il Palermo che però al contempo vede scappare il Foggia al settimo posto e distante adesso tre punti. Il Palermo, nono in classifica, deve cercare di ottenere sei punti nelle ultime due gare per poter ottenere la migliore posizione possibile nella griglia play-off.

Il Palermo non può però andare oltre il settimo posto che in questo momento viene occupato dal Foggia. Davanti ai rosa c’è anche il Teramo, ottavo e con un punto in più rispetto alla formazione di Filippi che domenica al Barbera affronterà il fanalino di coda Cavese. Si giocheranno invece Avellino – Teramo e Juve Stabia – Foggia.

© Riproduzione riservata