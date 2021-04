Palermo, un positivo al Coronavirus dopo la gara contro il Bari: tamponi a tutta la squadra

Torna l’incubo Covid in casa Palermo. Il club rosanero comunica che oggi è stata riscontrata una positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il calciatore in questione è stato immediatamente posto in isolamento mentre il resto del gruppo è stato sottoposto a test con tampone molecolare e test sierologico, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

La positività del tesserato è emersa dopo la partita con il Bari e il calciatore ha quindi viaggiato assieme al resto dei compagni. Ecco perché la preoccupazione sale anche in vista delle ultime partite di campionato. La prossima partita del Palermo è in programma domenica 25 aprile, contro la Cavese. Il club rosanero attende quindi l’esito dei tamponi per capire se si tratta di un caso isolato o se altri tesserati sono stati contagiati.

Il Palermo, nei mesi addietro, è stato già vittima del Covid, con diversi tesserati positivi che gradualmente si sono poi negativizzati.

Intanto stagione finita per Alberto Almici. L’infortunio al flessore della gamba destra riportato dal difensore del Palermo durante la sfida col Bari è serio e non permetterà il rientro fino al termine campionato, eventuali playoff compresi. Nelle prossime ore, Almici farà gli esami medici ma le prime sensazioni a 24 ore dalla partita non sono rassicuranti.

