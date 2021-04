Palermo beffato a Bari, Filippi: "Rammarico per la vittoria sfumata, ma buona gara"

“C’è solo rammarico dopo questa partita, i ragazzi hanno fatto 70 minuti straordinari. Le partite le puoi preparare quanto vuoi, poi però ci sono gli inconvenienti che non puoi prevedere”.

Lo dice in conferenza stampa l’allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, dopo il pari del San Nicola. “Se devo guardare la prestazione, è stata una grande gara e un buon punto - dice il tecnico -. Guardando il futuro sono molto contento. Oggi era la quinta partita in 15 giorni, sapevamo che potevamo incorrere in qualche acciacco. Sono molto fiducioso per come stanno lavorando i ragazzi, è una squadra che vuole migliorare tutto quello che non è stato fatto di buono durante la stagione".

La gara del San Nicola ha confermato quanto sia importante avere in squadra un uomo di tecnica ed esperienza come Santana. "Anche oggi - commenta Filippi - ha dimostrato cosa è in grado di fare, giocate strabilianti e utilissime per il risultato”.

