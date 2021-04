Primavera 3, Palermo-Bari posticipata a mercoledì 14 aprile

Un altro fine settimana senza calcio è andato. Anzi no, non è del tutto vero. Solo il Palermo ha posticipato la gara a mercoledì 14 aprile contro il Bari. Gli altri incontri della settima giornata di andata del girone G del campionato Primavera 3, si sono svolti regolarmente.

C’è voglia di rivincita nei giovani rosanero, che non hanno digerito il 2-2 subito nei minuti di recupero nella scorsa giornata, contro il Catanzaro. Mercoledì il Palermo al “ Pasqualino Stadium” di Carini dovrà dare il massimo per ottenere il successo per riconquistare la vetta, persa momentaneamente a favore dell’accoppiata Catanzaro-Catania, che hanno vinto i relativi incontri e piazzandosi rispettivamente primo e secondo in classifica, lasciando il Palermo al terzo posto.

Il Catania contro il Bisceglie chiude la pratica con il punteggio di 2-0, gara comunque che si sblocca solo alla fine del secondo tempo con Le Mure, che al 39’ insacca la palla del vantaggio con un tiro dal limite. Il raddoppio al 43’ ad opera di Di Stefano, da mischia in area trova la zampata vincente. Con il quarto risultato utile consecutivo il Catania si piazza al secondo posto, alle spalle del Catanzaro capolista.

La Classifica: Catanzaro punti 15, Catania 13, Palermo 12, Monopoli 10, Francavilla 9, Bisceglie 7, Bari 6, Vibonese 4.

